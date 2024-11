Zostało nam jeszcze niecałe 90 miejsc, także zachęcamy, rejestrujcie się, róbcie to szybko, bo wiem, że ta lista się zapełnia. Będą to oczywiście osoby, które zbierają do tak zwanej tej słynnej kartonowej puszki, czyli stacjonarnie, ale też jest szansa, żeby każdy z wolontariuszy, do tego też zachęcamy, założył sobie e-skarbonkę. To też jest fajny sposób, bo tu już wirtualnie zbieramy te pieniądze, one też wspomagają nasz sztab miejski w Zielonej Górze, także stawiajmy poprzeczkę wysoko i zbierajmy najwięcej w Polsce i może i na świecie