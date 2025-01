Przygotowania dopinane są już na ostatni guzik. W niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze zagra od świtu do zmierzchu.

Dziać się będzie właściwie w całym mieście, a to za sprawą imprez towarzyszących. O jednej z nich w Krzywym Kominie mówi Aleksandra Moryson z Zielonogórskiego Koła Fantastyki Ad Astra.

[su_quote]My zapraszamy już trzeci rok z rzędu od 11:00 do 17:00 na granie w planszówki. Mamy ok. 500 tytułów. Każdy coś dla siebie znajdzie. Będzie też kawa i ciasto, także dla wolontariuszy.[/su_quote]

Bezpiecznych przystani dla wolontariuszy będzie więcej. Kwestujących ugości też parafia ewangelicko-augsburska w Zielonej Górze. Mówi ks. Marcin Rayss.

[su_quote]Stworzyliśmy bezpieczną strefę wolontariusza, nazwaliśmy to Kawiarenką u Luteran”. Chcemy zaprosić wszystkich kwestujących, żeby mogli do nas przyjść, odpocząć, zjeść. Będziemy otwarci przy Kazimierza Wielkiego 11 od 10:00 do 19:00.[/su_quote]

Orkiestra będzie grać nie tylko na scenie, ale także na boisku. W hali Uniwersytetu Zielonogórskiego Futsalowe Granie z WOŚP. Zagrają samorządowcy z Zielonej Góry, z województwa, a także przedstawiciele uczelni. Mówi Radosław Brodzik, szef zielonogórskiego sztabu WOŚP.

[su_quote]Myślę, że to będzie ciekawy, dynamiczny mecz, połączony ze zbiórką. I to wszystko w hali przy ul. Prof. Szafrana.[/su_quote]

Tam i wielu innych miejscach będą nasze kamery. Specjalny program podsumowujący 33. Finał WOŚP w Zielonej Górze w niedzielę, 26 stycznia o 19:30 w Radiu Index i w Index TV, także w serwisie YouTube i na Facebooku. Program poprowadzą Weronika Łuczak i Mateusz Kasperczyk.