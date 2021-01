Mimo że branża gastronomiczna i hotelowa sama jest teraz w trudnej sytuacji, nie zostawia ludzi w potrzebie. Restauratorzy i właściciele obiektów wypoczynkowych też przekazali dary na licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na aukcji pojawił się m.in. pobyt w Zamku Joannitów w Łagowie. Obiekt udostępni swoją katownię. Brzmi strasznie, ale ma powodzenie wśród turystów!

Katownia to pokój kultowy, bardzo rozpoznawalny, znany. Ludzie lubią do niej wracać. Jest to po prostu pokój stylizowany na coś innego. Szykujemy to właśnie dla pierwszych gości, jak tylko rząd pozwoli nam pracować i otworzy hotele.