Trwają ostatnie przygotowania do niedzielnego finału WOŚP. Na ulice Zielonej Góry wyjdzie w tym roku 325 wolontariuszy. Co za tym idzie – minimum tyle też musi być puszek, do których darczyńcy będą wrzucali pieniądze.

Tradycyjnie już – puszki składali sami wolontariusze. Mówi Filip Gryko, szef zielonogórskiego sztabu WOŚP.

Tym razem jest troszkę inaczej. Wcześniej te puszki to było nawet kilka puszek na jedną osobę. Teraz jest jedna. WOŚP idzie z duchem czasu i każdy wolontariusz ma teraz za to tzw. e-skarbonkę. Tam także można wpłacać pieniądze i wszystkie one zostaną wliczone do zielonogórskiego sztabu.

Zielonogórski sztab, prawdopodobnie jako jedyny w kraju, swoje puszki dodatkowo laminuje. Po co? To tłumaczy Krzysztof Niemiec.

Puszki są lakierowane i dużo wytrzymują. Ale śnieg czy deszcz powoduje, że namakają. Dlatego laminat. Chroni on puszki przed warunkami atmosferycznymi. Nie rozwalają się.

W sumie zalaminowanych zostało 400 puszek. Przygotowanie ich zajęło wolontariuszom kilka godzin.