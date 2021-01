– Ekoenergetyka-Polska od początku istnienia gra z WOŚP-em, pomaga i udziela się charytatywnie na różnych obszarach. Pod koniec 2020 roku założyliśmy fundację, której celem jest pomoc dzieciom – mówi Natalia Warszawska z Fundacji Ekoenergetyki. Organizacja, podobnie jak WOŚP, działa na rzecz zdrowia najmłodszych. Ostatnio przekazała dwa nowoczesne inkubatory na oddział neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Fundacja Ekoenergetyki nie zapomniała też o wolontariuszach WOŚP-u.

Przekazaliśmy na przykład dla wolontariuszy koszulki, a także vouchery na przejazd taksówką elektryczną Evity, żeby mogli bezpiecznie wrócić do domu.

Pracownicy Ekoenergetyki biorą zaś udział w zbiórce pieniędzy wraz ze swoimi dziećmi. Inne działania to np. przygotowywanie darów dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Robimy to już od kilku lat. Nasi pracownicy również dokładają cegiełkę – losują marzenia dziecka, które są naprawdę różne, ale proste: marzenia typu czapka i szalik, piórnik, kapcie. A my jako fundacja i jako firma dokładamy się do tego, żeby sprawić dzieciom przyjemność podczas świąt Bożego Narodzenia.