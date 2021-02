Prawie 90% wolontariuszy oddało swoje puszki do sztabu. A to oznacza, że 29. finał WOŚP dobiega końca. Na koncie sztabu znajduje się ok. 20 tysięcy złotych z e-skarbonki, ok. 140 tysięcy z puszek i ok. 26 tysięcy z aukcji Allegro. Nie jest to ostateczna suma, bo liczenie i licytacje wciąż trwają.

Szef sztabu WOŚP, Filip Gryko zapowiedział również dwie główne zielonogórskie licytacje. To morsowanie z radnymi oraz jajecznica usmażona przez prezydenta Janusza Kubickiego.

Osoba, która wygra, będzie mogła wybrać czas, miejsce i lokalizację, kiedy radni z naszego klubu i ci, którzy się zgłosili, zamorsują z nią. Oczywiście będzie ciepły posiłek, jakiś napój wyskokowy. Myślę, że będzie wesoło. Będziemy mogli wylicytować też zrobienie jajecznicy z prezydentem. Słyszałem, że będzie to w restauracji Bachus. Osoba, która to wylicytuje, będzie miała pewne możliwości wyboru.

Morsowanie z radnymi zostało zlicytowane za 1210 złotych, a prezydenckie śniadanie – za 3001 złotych. Jutro w Rozmowie na 96 FM o 9:30 razem z Filipem Gryko będziemy podsumowywać 29. finał WOŚP w Zielonej Górze.