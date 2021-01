Jest moda na morsowanie, nie mogło więc być inaczej – morsowanie z radnymi będzie w tym roku jedną z głównych WOŚP-owych licytacji w Zielonej Górze. Kto da się wrzucić do chłodnej wody?

W poprzednich latach było obrzucanie tortem, było chodzenie w ogniu (oczywiście w specjalnym kombinezonie), więc teraz – coś zimnego. W lodowatej wodzie zanurzą się radni.

Tak naprawdę wszyscy radni, którzy się zgłosili (na razie jest ich około ośmiu), pójdą morsować, więc nie będzie trzeba wybierać. Ciekawostka jest taka, że nikt z nas nie morsował, więc może być ciężko. Sami się zastanawiamy, czy nam się uda, czy wejdziemy do tej wody. Nawet podbijamy licytację – jeżeli ktoś z nas zrezygnuje i się wystraszy, to wszyscy razem tego jednego wrzucimy do wody.