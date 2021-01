Na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możecie wylicytować także… nas. A dokładniej dzień spędzony w Radiu Index z naszymi dziennikarzami! Czy będzie to poranek z Romkiem Awińskim? A może zwycięzca aukcji zobaczy, jak muzykę układa Mateusz Kasperczyk?

Jeśli wstaje wcześnie rano w dobrym humorze, to z naszym dyrektorem powinien sobie przybić piątkę muzycznym. To właśnie on – Mateusz Kasperczyk – robi „dzień dobry” na antenie.

Mój poranek wygląda następująco: trzeba wstać o 4:30 rano. Wiem, że dla niektórych to jest dziwna pora, ale najlepiej wstaje się o 4:30. Potem około 5:30 jesteśmy w redakcji, za piętnaście szósta parzymy kawę i szanowni państwo słuchacze, o godzinie 6:00 jest energia i budzimy miasto! Im wcześniej wstaniecie, tym więcej macie dnia dla siebie.

Za kulisy wiadomości zaprosi szef newsroomu, Marcin Krzywicki. Może zaparzyć też kawę!

Zdecydowanie tak. Zachęcam i jestem gotowy na wszystko. Może być czarna, może być z mlekiem, ale o tej piątej z minutami – lepiej czarną i mocną. Będą mogli spojrzeć mi nie tylko na ręce, ale i na tablet, z którego czytam wiadomości. Wszelakie.

Indexowa licytacja jest warta obecnie 105 złotych i można ją znaleźć na stronie Allegro. Zachęcamy do przebicia tej kwoty!