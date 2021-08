Zaledwie kilka dni dzieli nas od Winobrania 2021. Największe święto wina rozpocznie się już w sobotę, 4 września. A wraz z nim zaczną się utrudnienia – głównie dla kierowców. Pierwsza reorganizacja już pierwszego dnia Winobrania. W godzinach popołudniowych i wieczornych z ruchu samochodowego wyłączone zostaną niektóre z ulic. Powodem będą dwie imprezy biegowe.

Tradycyjnie już będzie także mniej miejsc parkingowych. Na placu postojowym tuż obok Centrum Biznesu oraz na Placu Bohaterów rozstawione zostanie wesołe miasteczko. Nie zaparkujemy również na dużym parkingu przy Filharmonii Zielonogórskiej, cyklicznie będą tam też zamykane pobliskie ulice. Mówi Zdzisław Strach, prezes Centrum Biznesu.

Z racji tego, że tam będą się odbywały koncerty i duża scena przyjmie funkcję również innych, mniejszych, to ona będzie funkcjonowała praktycznie od rana do 23. Ścisłe wyłączenia ulic będziemy starali się robić w godzinach koncertów tylko.

Mowa tutaj o ulicy Kasprowicza. Gdzie w takim razie będzie można zostawić auto lub autokar?

Z tych dostępnych parkingów to największy przy gazowni. Następny to mały parking przy Filharmonii. Dalej to parkingi na Chopina, Alei Niepodległości, Drzewnej. Duże gabaryty zaparkują przy CRS.