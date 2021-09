Plac Teatralny podczas tegorocznego Winobrania opanowali tancerze. Winobraniowe Breakowisko to wydarzenie, które niejedno ma oblicze.

Od 16:00 ruszają animacje dla dzieci, a później? Show z elementami Break Dance’u, freestyle w wykonaniu Rademeneza, a na finał tancerze prezentują się w bezkrwawych pojedynkach. Szczegóły? Rademenez, czyli Radosław Blonkowski.

Jesteśmy w tym roku na Placu Teatralnym. Wisienką na torcie są ustawione walki tancerzy. To będą pojedynki bez werdyktów, publiczność będzie głosować, kto wygra.

Rademenez szykuje się do bicia rekordu Guinnessa we freestyle’u. W listopadzie zielonogórzanin zamierza rapować przez 36 godzin. Rademeneza codziennie spotkacie od 16:00 do 22:00 na Placu Teatralnym aż do końca Winobrania.

Winobraniowe Breakowisko:

PIONA strefa animacji dla dzieci – zabawy teatralne (godz. 16:00 – 19:00), Show z elementami Breaking’u (Break Dance), Beat Box i Freestyle w wykonaniu Rademenez (godz. 19:00 – 21:00), Taneczna Walka Wieczoru (godz. 21:00 – 21:30)