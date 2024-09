Już jutro o 20:30 Bachus przejmie klucze do bram Zielonej Góry i władzę w naszym mieście. To wydarzenie tradycyjnie zainauguruje oficjalnie Winobranie i będą tam nasze mikrofony i kamery. Wydarzeń będzie mnóstwo i przez cały tydzień będziemy je śledzić i dla was relacjonować.

Pod ratuszem stoi już nasze winobraniowe studio, w którym przez cały tydzień będziemy rozmawiać na tematy związane z Winobraniem, ale także będziemy omawiać sprawy ważne dla zielonogórzan.

Jak zwykle będziemy chcieli być wszędzie tam gdzie dzieje się coś ciekawego i intrygującego bo już od wielu lat przybliżamy mieszkańcom naszego miasta i nie tylko Winobranie. Będziemy chcieli od takiej ludzkiej strony pokazać Państwu Winobranie, w końcu to święto naszego miasta w związku z tym zapraszamy do Radia Index i do Radio Index TV

W naszym studiu nie zabraknie wyjątkowych gości. Będą nie tylko gwiazdy muzyczne, ale przede wszystkim Winiarze, ważne osobistości Zielonej Góry, naukowcy i organizatorzy winobraniowych wydarzeń.

Jeśli chodzi o sferę gości jacy pojawią się w naszym studiu Winobranie-Winogranie to nie zabraknie gości ze świata kultury, będziemy rozmawiali o tym co będzie się działo podczas winobraniowych spotkań teatralnych. Pojawią się również tematy dotyczące tego co w Muzeum Lubuskim i tego co tam można zobaczyć. Nie zabraknie oczywiście gwiazd Dni Zielonej Góry

Studio Winobranie-Winogranie to Winobranie w soczewce. Będą u nas przedstawiciele miasta, sportu, a także Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy w jakże ciekawy sposób będą mówić o tematach naukowych. Ponadto to z czego Winobranie słynie czyli o Winiarstwie sporo informacji i spotkań ze specjalistami w tej dziedzinie

Zapraszali Marcin Krzywicki i Mateusz Kasperczyk jedni z gospodarzy naszego winobraniowego studia, a to na antenie Radio Index na 96FM, a także w Radio Index TV startuje już jutro. Nie przegapcie ważnych i ciekawych informacji. Nasze studio znajdziecie pod zielonogórskim ratuszem. Bądźcie z nami przez cały tydzień od jutra do kolejnej soboty codziennie od 15 do 19.