Wrześniowe święto Zielonej Góry nie należy do najłatwiejszych przedsięwzięć organizacyjnych. W tym roku poprzeczka jest o wiele wyżej, bo trzeba sprostać wymogom sanitarnym z powodu koronawirusa.

Porządku w centrum winobraniowych wydarzeń pilnują m.in. ochroniarze. Chodzi o to, aby uczestnicy imprez przestrzegali obowiązku noszenia maseczek i dystansu społecznego.

Na wszystkich traktach jarmarku winobraniowego będą służby ochrony, które będą instruowały, będą też zwracały uwagę na to, żeby te maseczki nosić. Druga sprawa to Plac Teatralny, na którym będą się odbywały imprezy. Według regulaminu organizatora, dodatkowo będzie jednoznaczny wymóg, że bez maseczek na teren imprezy nie będziemy wpuszczani. Będą służby, które będą egzekwowały te sprawy.

Zapominalscy będą mieli szansę zaopatrzeć się w maseczkę z winobraniowymi motywami. Prezes Centrum Biznesu przypomina też, aby spożywać procentowe napoje tylko w wyznaczonych miejscach, np. przy domkach miasteczka winiarskiego.

Domek ma pierwszą część gastronomiczną – to jest lada, drugą jest stolik gdzieś z boku. I to jest miejsce, w którym można degustować wino. Oczywiście winiarze są zobowiązani do przestrzegania reguł, że to miejsce musi być dezynfekowane po odejściu każdego klienta, sprzątnięte i tak dalej, i tak dalej. Normalne zasady, jak w gastronomii.