Po ponad tygodniu rządów Bachus oddał klucz do bram miasta. Winobranie 2020 przeszło do historii jako zorganizowane w specyficznych warunkach, w trakcie epidemii. – Cieszę się bardzo, że w ogóle się odbyło – mówił bóg winnej latorośli do osób zebranych na Placu Teatralnym.

W imieniu prezydenta Janusza Kubickiego klucz odebrał Bachusowi wiceprezydent Dariusz Lesicki.

– Winiarze stwierdzili, że to jest winne Winobranie i myślę, że w przyszłych latach będziemy w tym kierunku szli. Ożywiliśmy Plac Teatralny i myślę, że będziemy go ożywiać bardzo często – mówił wiceprezydent. Podziękował również organizatorom święta Zielonej Góry, m.in. Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury i Centrum Biznesu.

Cykl winobraniowych koncertów na Placu Teatralnym zakończył występ zespołu Raz Dwa Trzy. To jednak nie koniec wszystkich atrakcji. Do niedzieli, 13 września, jest jeszcze czynne Miasteczko Winiarskie, jarmark, można też wyruszyć w podróż winobusem na winnice.