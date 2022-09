Jak co roku na winobraniu najpopularniejszym produktem jest wino. Jednak nie tylko ten napój kupimy na tegorocznych stoiskach. Na deptaku czeka na nas bogata oferta – są też nowości.

Minipączki, kręcone ziemniaki, churros – oferta gastronomiczna jest przeogromna. Nie zbrakło oczywiście pajd ze smalcem czy frytek. Oprócz jedzenia na stoiskach pojawiły się produkty ze skóry, czapki, kapcie czy przyrządy do warzyw. Jednak mamy także nowości. Jedną z nich na tegorocznym winobraniu są z pewnością klocki CardBlocks.

Dzisiaj prezentujemy klocki CardBlocks – klocki konstrukcyjne. Jest to firma zielonogórska, jest nasz pomysł indywidualny. Mamy opatentowane te klocki w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Są to klocki edukacyjne – budujemy z nich bryły matematyczne, budujemy z nich wszelakie możliwe zwierzątka, struktury. Przede wszystkim ważne jest dla nas, żeby dzieci rozwijały swoją kreatywność, manualność, żeby mogły pobawić się tym. Są to klocki bezpieczne, przede wszystkim ekologiczne. Staramy się, żeby produkt był indywidualnie dostosowany do każdego dziecka.