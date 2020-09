Artystyczna strona Winobrania jest w tym roku nastawiona na lokalność. Na scenie na Placu Teatralnym wystąpią muzycy, którzy mają lub mieli związki z Zieloną Górą lub regionem. Nie zabraknie też tancerzy, a ci będą reprezentowani np. przez Szkołę Tańca Gracja. Ich umiejętności będziemy podziwiać na placu przed filharmonią.

Do tańca będą przygrywać oczywiście muzycy Filharmonii Zielonogórskiej. O programie występu opowiedziała Dominika Jabłońska, szefowa Szkoły Tańca Gracja.

Na pewno będziemy tańczyć i będzie to „La Cumparsita”, to klasyczne tango. Byliśmy na próbie – po prostu było przepięknie. Na próbie byliśmy tylko ze smyczkami. Mnie normalnie łzy ciekły od samych smyczków, nie potrzebuję reszty. Może to też od tego czekania, że nic nie wolno, zamknięcia w domach. Ta muzyka na żywo… proszę państwa, będzie cudnie. Będzie walc angielski, będzie mniej rock and roll, bardziej swing, będzie rumba. Dwie pary, które dla państwa zatańczą, to to trenerzy z naszej szkoły, więc to będzie wysoka półka.