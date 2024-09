Festiwal “Oblicza Tradycji” 2024 w Regionalne Centrum Animacji Kultury podczas, którego poznajemy kulturę kilku regionów świata trwa. W naszym studiu organizatorki Anna Wójcik i Anna Obara-Uberna, a w programie wydarzenia goście z Meksyku, Turcji i Serbii.

Co przywieźli ze sobą do Zielonej Góry? Przepiękne stroje, wspaniały taniec i śpiew, a także szczery uśmiech. W Regionalnym Centrum Animacji Kultury, ale również na scenie w centrum prezentacje folkloru i tradycji z różnych stron świata. Jeśli byliście na Winobraniu na pewno spotkaliście liczne grupy w przepięknych strojach to właśnie oni tworzą tegoroczny festiwal “Oblicza Tradycji”. Więcej o tym w materiale wideo.