Odzież, perfumy, a nawet sprzęty elektroniczne – to tylko niektóre z produktów, które są podrabiane i nielegalnie sprzedawane. Także podczas Winobrania. Podrobione wyroby można poznać przede wszystkim po cenie – są one znacznie tańsze od oryginałów.

A skoro niska cena, to i gorsza jakość. Na przykład podrobione perfumy mogą wywoływać alergię, czy też zostawiać plamy na ubraniach. Część osób kupujących nie ma świadomości, że wybrany przez nich produkt jest podrobiony. Zdarza się jednak i tak, że już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z „podróbkami”. Co należy wtedy zrobić? To tłumaczył na antenie Radia Index podkom. Paweł Kozłowski, naczelnik wydziału do walki z przestępczością gospodarczą.

Można to zgłosić oczywiście do nas, dzwoniąc na numer alarmowy. To są trudne sprawy, najczęściej prowadzimy je na wniosek osoby pokrzywdzonej.

A jak wygląda sytuacja względem osób kupujących? Czy wobec nich także są wyciągane konsekwencje? To również tłumaczy podkom. Kozłowski.

Osoba kupująca występuje w charakterze świadka.

