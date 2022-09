Zielonogórskie Winobranie niejedno ma oblicze, zwłaszcza, że jest połączone z obchodami 800-lecia istnienia miasta i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Z tej okazji powstało wiele inicjatyw zaangażowanych w rocznice.

Jedną z nich stworzył Akademicki Klub Krótkofalarski SP3PGX. Pasjonaci krótkofalówek stworzyli akcję dyplomową, w ramach której prowadzą łączności z całym światem. Promują w ten sposób Winobranie i sztukę winiarską.

Maciej Hajnos, z członek klubu podkreśla, że to nie pierwsza ich okazjonalna akcja. Ostatnio angażowali się w ten sposób przy okazji finału WOŚP. Tym razem same połączenia prowadzi sześć osób z klubu i przez całą akcję planują wykonać około 1000 łączności. A jaki jest ich cel poza promocją regionu?

Przede wszystkim my się dobrze bawimy, my się rozwijamy. Często, gęsto jest tak, że musimy się do tego przygotować sprzętowo, mentalnie, antenowo, logistycznie. Trzeba w domu wytłumaczyć, że jednak o drugiej w nocy będziemy mówić do mikrofonu i cel jest szczytny. To jest fajna zabawa. Krótkofalarstwo jest dość specyficznym sportem i ciężko wytłumaczyć komuś, czemu my z tego czerpiemy przyjemność. Czerpiemy, bo się dobrze bawimy, rozwijamy się i też mamy „świrów radiowych” po drugiej stronie, którzy też się dobrze bawią i oni czekają na nas.

Winobraniowa edycja wydarzenia rozpoczęła się 1 września i potrwa do kolejnego czwartku. Jak zaznacza Maciej Hajnos, wszyscy uczestnicy wydarzenia to zapaleni miłośnicy krótkofalówek. A samo krótkofalarstwo ma różne oblicza. Od zawodów, w których liczy się ilość połączeń, po rozmowy z przyjacielem z drugiego końca Polski.

Lubimy właśnie mieć jakiś cel, który coś po sobie zostawia. I to jest namacalny dowód – czyli ten dyplom. Część wydrukuje sobie, oprawi w ramkę, bo to jest przyjemne, to jest ładne, to jest jakieś tam miłe wspomnienie. A dla nas to przyjemność, że możemy z tym człowiekiem porozmawiać. Możemy właśnie emisjami cyfrowymi połączyć si z innymi kontynentami i też ten drugi człowiek musi być z tej drugiej strony świata, o on tez obsługuje to radio. Także to jest fajne, że to hobby nas łączy globalnie tak możemy powiedzieć.