Muzyka na Winobraniu kojarzyła się zazwyczaj z koncertami polskich i światowych gwiazd oraz z występami lokalnych twórców. Teraz propozycje artystyczne są nastawione wyłącznie na wokalistów i zespoły związane z naszym regionem i miastem. Poza tym zmieniła się lokalizacja winobraniowej sceny – z placu przy filharmonii estrada przeniosła się na Plac Teatralny.

Artyści grają koncerty codziennie od popołudnia do godziny 20:00. Dziś (7 września) na Placu Teatralnym zobaczymy np. 10-osobowy zespół „Sounds of Green”, który zagra covery utworów Tiny Turner i grupy BAJM. Wystąpi również muzyk znany pod pseudonimem Pendofsky.

Jest to dokładnie Marcin Pendowski, który na co dzień jest gitarzystą w zespole Fisz Emade Tworzywo. Postanowił zaprosić do Zielonej Góry bardzo dobrych muzyków, ponieważ to będą na przykład muzycy od Ani Dąbrowskiej, z zespołu LemON. To jest trochę mocniejsze granie. Pan Marcin jest przed premierą drugiej płyty, a pierwsza płyta na przykład w 2015 r. otrzymała nagrodę “Mateusza” Trójki. Pendofsky otrzymał też Fryderyka, więc naprawdę jest to bardzo ceniony i znany muzyk.