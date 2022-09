W czwarty dzień Winobrania wystąpią kolejni artyści. Wypełnią oni trzy sceny – na Winnym Wzgórzu, na Placu Teatralnym i na Placu Powstańców Wielkopolskich. Gwiazdą wieczoru będzie Natalia Szroeder.

Pierwszy koncert zacznie się już o 17:00 – na Placu Teatralnym wystąpi Chuda Wiedźma. Więcej szczegółów o dzisiejszych artystach przedstawiła Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Przed nami dzisiaj na Winnych Wzgórzach przy zielonogórskiej Palmiarni, gdzie serdecznie zapraszamy, dzisiaj będzie grał DJ Neogen, więc zachęcamy. A na Placu Teatralnym rozpoczynamy już od 17:00 – dzisiaj o godzinie 17:00 Chuda Wiedźma, również która brała udział w plebiscycie „Wygraj To” – muzyka alternatywna, zielonogórska i to chyba warto podkreślić, że Anitka jest z Zielonej Góry, mieszka w Zielonej Górze. O godzinie 18:30 – Rademenez Band, czyli zielonogórski freestylowiec w towarzystwie znakomitych muzyków, naprawdę znakomitych, więc to warto sprawdzić, jak razem to wszystko współgra, a o godzinie 20:00 coś dla fanów mocniejszego grania, czyli zespół Farben Lehre.

Na głównej scenie wystąpi natomiast Natalia Szroeder, która w poprzednim roku wypuściła swoją drugą płytę – „Pogłos”.

Natalia Szroeder dzisiaj, myślę, że wszystkim dobrze znana przede wszystkim z duetów, genialnych duetów, jakie ma w swoim repertuarze m.in. z Vito Bambino, ale dzisiaj będzie śpiewała swój solowy materiał i mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni. Gwiazda, która już nas przyzwyczaiła do swojego głosu od bardzo wczesnych lat, bo długo już jest na scenie, długo jest w branży, no i bardzo mocno się rozwija. Myślę, że dzisiaj będziemy mogli to usłyszeć.

Koncert Natalii Szroeder już dzisiaj o godzinie 20:30, a impreza prowadzona przez DJ Neogena przy Palmiarni rozpocznie się o godzinie 20:00.