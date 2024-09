Ten rok pod względem warunków do wyprodukowania wina był po prostu szalony. W kwietniu uderzenie mrozu, a następnie gwałtowny wzrost temperatur. Zielonogórscy i lubuscy winiarze opowiadali o swojej pracy Maciejowi Nowickiemu. Winiarscy eksperci i producenci przez cały tydzień będą odwiedzać nasze studio, a wy znajdziecie ich osobiście na deptaku w ponad 40 winiarskich domkach.

W naszym studiu od multimedalistów Ogólnopolskiego Konkursu Win o Gran Prix Winobrania usłyszeliśmy m. in. o hodowli Ice Rieslinga. Wina do którego używa się owoców zebranych w ujemnej temperaturze. Na co dzień produkcja takiego wina jest najbardziej popularna w Kanadzie i jest to wino słodkie. Co jeszcze? Więcej ciekawostek z Klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu. Tam dojrzewają wina czerwone i wina musujące. Tam czyli dokładniej w piwnicach klasztoru, w których panują do tego procesu idealne warunki. Posłuchajcie fragmentów rozmów z naszymi gośćmi. Winiarze będą naszymi gośćmi codziennie po godzinie 15.

Warto udać się pod muzyczną scenę o godz. 19. Tam zanim Bachus przejmie klucze do bram miasta zostaną ogłoszeni laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Win o Gran Prix Winobrania. Więcej szczegółów i ciekawostek znajdziecie na portalu i na naszym Facebooku.