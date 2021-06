Przed nami wakacje, a po nich Winobranie. Tegoroczne obchody dni miasta odbędą się w dniach od 4 do 12 września.

Kto wystąpi w tym roku? To już pytanie do mieszkańców Zielonej Góry, którzy mogą przesyłać propozycje do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Do czego zachęcała w audycji „Trochę kultury, proszę” Marta Blonkowska z ZOK-u.

Chcielibyśmy zapytać mieszkańców o to, kogo chcieliby usłyszeć na winobraniowej scenie. Prosimy o typy.

Gospodarz programu, Romek Awiński pytał Martę Blonkowską o to, czy zielonogórzanie mogą wskazywać również artystów zagranicznych.

A proszę bardzo, ja z chęcią przedstawię takie propozycje. Nie ukrywam, że będziemy zwracać uwagę na artystów, którzy będą się często powtarzać. Dwa lata temu był taki plebiscyt i mieszkańcy jasno wyrazili się, czego oczekują. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Zachęcam, żeby wspólnie tworzyć to Winobranie.

Swoje propozycje przesyłajcie na adres: winobranie2021@zok.com.pl.