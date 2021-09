Winogranie, czyli Winobranie z Radiem Index, to czas nie tylko wina i zabawy, ale też rozmów o uczelni. Dwa razy dziennie na naszej antenie możecie usłyszeć oraz zobaczyć władze i wykładowców Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem audycji “Poznaj Uniwersytet Zielonogórski” jest przybliżenie wam tego, co się na co dzień dzieje w murach naszej uczelni. W niedziele, tuż po godzinie 10, do naszego studia zawitała profesor Justyna Patalas – Maliszewska z Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Jednym z tematów były możliwości, jakie dają studia właśnie na tym wydziale.

Absolwenci po naszych kierunkach, według ogólnopolskiego rankingu, są na drugim miejscu. Jeśli chodzi o zarobki. Są one wręcz fantastyczne. Nasi studenci już w trakcie studiów współpracują z przedsiębiorcami. Nie tylko lokalnymi.

Dobre zarobki w trakcie lub po studiach to nie wszystko. Wabikiem są również zajęcia praktyczne wysokich lotów. I to w znaczeniu dosłownym.

Prowadzimy zajęcia związane z użytkowaniem dronów. Mamy symulatory, na których można sobie popróbować. Prowadzimy też działania, które pozwolą nam na otworzenie mechaniki lotniczej.

“Poznaj Uniwersytet Zielonogórski” codziennie po godzinie 10 i 13, tylko na antenie Radia Index.