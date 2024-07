– Dla jasności Centrum Biznesu nie zajmuje się organizacją części artystycznej Winobrania to działka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Nie jesteśmy finansowani z pieniędzy z budżetu miasta – podkreślił kilkakrotnie w “Rozmowie na 96FM” Zdzisław Strach prezes zielonogórskiej spółki, która zajmuje się współorganizacją Winobrania w naszym mieście.

W takim razie co należy do obowiązków Centrum Biznesu związanych z organizacją Dni Zielonej Góry? I na czym Centrum Biznesu zarabia? M. in. chodzi o zagospodarowanie przestrzeni dla kupców i domków winiarskich.

Spółka wstępnie oszacowała, że może w tym roku zarobić na Winobraniu kilkaset tysięcy złotych.

Płatne miejsca dla kupców na deptaku rozeszły się w pięć dni. Oficjalnych kupców na deptaku będzie 195.