Przed nami ostatnie dni Winobrania – pozostał nam jeszcze weekend. Od czego możemy go rozpocząć? Chociażby od koncertów, których tak jak w pozostałe dni imprezy, będzie sporo.

Dziś (11 września) na Placu Teatralnym będzie dominował hip hop i muzyka elektroniczna.

Zaczynamy od godziny 15:00 kręceniem się na głowie, ponieważ będą pokazy tańca breakdance w wykonaniu dzieci ze szkółki Break Hill. A później – Spoko i blisko 300 dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Spoko Family. O godzinie 17:30 – koncert Rademeneza. Będą to utwory z jego nachodzącej płyty, która już 27 września będzie miała swoją premierę w Lubuskim Teatrze. Będzie też trochę freestyle’u, czyli to, z czego Rademenez dał się poznać.

O 18:30 Rademenez ustąpi miejsca raperce Taxicie. Na zakończenie wieczoru pojawi się L.U.C. w towarzystwie orkiestry Rebel Babel.

Rebel Babel to sekcja dęta z niesamowitą energią. I do tańca, i do posłuchania. Myślę, że każdego, kto słyszał, nie musimy chyba namawiać ani chwili dłużej, żeby się pojawił. Z tym, że zachęcam, żeby zwłaszcza na ten ostatni koncert zjawić się wcześniej. No i oczywiście trzeba mieć też maseczkę na Placu Teatralnym, ale od początku Winobrania nie ma z tym problemu, za co serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom.