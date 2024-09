Czy można pogodzić zdrowe żywienie i korzystanie z jarmarkowych dobrodziejstw Winobrania? Te zadanie nie należy do najłatwiejszych, bo połowa stoisk oferuje alkohol, który – jak podkreślała dr Justyna Korycka-Korwek z Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych UZ – w każdej ilości jest szkodliwy.

Specjalistka dodała jednak, że jeżeli chodzi o wino, to istnieje forma leczenia zwana enoterapią. Wykorzystywane w niej są związki, które znajdują się w czerwonym winie, m.in. rezweratrol. Tej substancji przypisuje się silne działanie przeciwnowotworowe.

Dr Justyna Korycka-Korwek polecała próbować to, co regionalne. To na przykład wyroby mleczne czy wędliny od lokalnych wytwórców. Więcej w całej rozmowie.