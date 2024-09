Rzut misiem do podbieraka, łapanie winogron do ust a do tego szczypta wiedzy o samym Winobraniu, czy też wspomnianych już winogronach. A za wspólną zabawę – nagrody od naszych sponsorów. Nasz redakcyjny kolega Artur Beling staje na głowie, aby rozchmurzyć twarze zielonogórzan i turystów, kiedy przechodzą obok plenerowego studia Radia Index.

Zachęca też do wzięcia udziału w większym winobraniowym projekcie.