W 2021 roku Uniwersytet Zielonogórski będzie obchodził jubileusz 20-lecia. Z tej okazji uczelnia ogłasza konkurs na mural.

Mogą w nim wziąć udział studenci wszystkich kierunków. Projekty mają nawiązywać do jubileuszu. Nagrodzone prace w formie murali upiększą budynki uczelni. Laureaci otrzymają też nagrody finansowe. Za zajecie I miejsca -1500 zł, II miejsca – 1000 zł oraz III miejsca – 500 zł.

Zgłoszenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską do Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra (w przypadku osobistego złożenia zgłoszenia, należy je pozostawić na portierni), w godzinach pracy Uczelni, tj. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, a projekt należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bp@uz.zgora.pl – w terminie do 31.01.2021.