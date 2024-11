Dziś (18 listopada) moc wydarzeń na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na Campusie B pojawiła się bachantka i odbyło się otwarcie punktu Welcome Center. Zwieńczeniem dnia była gala wręczenia nagród Absolwent Extra 2024.

Wyróżniono szesnastu absolwentów, którzy oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, mogli pochwalić się również licznymi osiągnięciami. – Chcemy im ułatwić start na rynku pracy – podkreślała Monika Politańska z Biura Karier UZ.

W wyborze Absolwentów Extra, bierze się pod uwagę ich pracę, średnią z toku studiów i różne dodatkowe formy działalności. Mówi prof. Barbara Literska, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia.

To jest dla nas bardzo ważne święto. Cieszymy się, że możemy się pochwalić takimi osobami. Dla nas to jest duma i prestiż.

Po raz pierwszy w tym roku, laureaci odebrali nagrody podczas uroczystej gali.

To jest nowa forma uroczystości. Dotychczas raz w miesiącu prezentowaliśmy tych absolwentów. Przez to, że jesteśmy interdyscyplinarni, tych absolwentów od artystów, po lekarzy jest bardzo wielu. Są to najlepsi absolwenci i chcemy, żeby promowali Uniwersytet Zielonogórski.