Możemy to już powiedzieć oficjalnie – Radio Index ma nowe studio. I to jakie! Całe pomalowane na czarno, do tego soczyście pomarańczowe akcenty. Kolory nieprzypadkowe, bo właśnie takie są barwy naszej redakcji.

Uwagę przykuwa również stół. Także czarny i na pierwszy rzut oka przypominający … bar. Mówi prowadzący nasze radiowe poranki – Romek Awiński.

Nietypowe kolory, charakterystyczny stół i świecące logo tuż nad nim to jedno. W nowym studio nie zabraknie też miejsca na małą scenę – gdyby któryś z naszych gości chciał dać mini recital. Będzie również miejsce dla redakcyjnych mistrzów pióra, czyli ekipy newsroomu. Mówi Maciej Noskowicz, nasz redakcyjny kolega.

Do usłyszenia i zobaczenia, tylko na 96 FM.