Cholesterol, ciśnienie tętnicze, glikemia przygodna, wzrok, słuch, nauka samobadania piersi i jąder – to tylko niektóre aspekty naszego zdrowia, w sprawie których będzie można zasięgnąć wiedzy lub zbadać się w trakcie kolejnej edycji akcji „Zdrowie pod kontrolą”.

Akcję organizują studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, oddział w Zielonej Górze. Podczas ostatniej akcji pobity został rekord. Wykonano 1,5 tys. badań. O tym, co będzie działo się jutro (tj. w sobotę, 14.12) mówi Dobrosława Kieres, studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

W tym roku po raz pierwszy będzie można zmierzyć sobie poziom cholesterolu całkowitego. To badanie dedykowane osobom w wieku 18-25 lat. Poprowadzą je studenci z koła Kardiologii interwencyjnej. To badanie ma wykrywać hipercholesterolemię, które znacząco podnosi ryzyko miażdżycy, udaru, zawału, a stosunkowo łatwo je wykryć.

Studenci będą zachęcać także do zmierzenia ciśnienia tętniczego.

Bo jednak ten problem jest w Polsce bardzo duży. Wiele osób to nadciśnienie ma. Po zmierzeniu ciśnienia idą z tym do lekarza i często wracają, by nam podziękować. To jest urocze, bo pokazuje, że to, co robimy ma sens.