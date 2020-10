Jak obecnie Uniwersytet Zielonogórski radzi sobie ze zdalnym nauczaniem? Na niektórych wydziałach, np. Wydziale Prawa i Administracji, to jedyna forma kształcenia studentów. – Po pół roku doświadczeń edukacyjnych, e-learningowych, jesteśmy już mądrzejsi i bardziej sprawni – stwierdza prof. Barbara Literska, prorektor ds. studenckich.

Studenci i wykładowcy mają do dyspozycji kilka narzędzi do zdalnego kształcenia – to np. platforma Google Meet do wideokonferencji. Pracownicy uniwersytetu, którzy nie mogą z nich korzystać w domu, mają możliwość pracy w uczelnianych salach.

Jeżeli pracownik nie dysponuje własnym sprzętem czy łączem internetowym w domu, to normalnie przychodzi do pracy na uniwersytet, do swojej sali, bo tam mamy zapewnione łącze. Prowadzi zajęcia, tylko zamiast mówić do słuchaczy zgromadzonych w sali, mówi do słuchaczy po drugiej stronie komputera. Jako uczelnia mamy platformę G-Suite i jest tam kilka narzędzi: Google Meet do wideokonferencji, ale również oprogramowanie do przeprowadzania różnego rodzaju sprawdzianów, testów.

Wypowiedź prorektor na temat zdalnej nauki, a także pomocy studentom z niepełnosprawnościami, znajdziecie poniżej, w całej audycji „UZ Nawigator”.

UZ Nawigator – 6 października