„Deep dive” to krótkometrażowy film w reżyserii absolwenta Uniwersytetu Zielonogórskiego, Łukasza Klimczyka. Tematykę tej produkcji można uznać za aktualną, bo jak mówi sam autor, to film o radzeniu sobie z miłością i samotnością.

Praca nad produkcją nie była prosta. Niekoniecznie z powodu pandemii, bo twórcy filmu wpasowali się w obowiązujące wówczas obostrzenia. Utrudnieniem były warunki pogodowe, ale wszystko zrekompensowała dobra atmosfera na planie – uważają Kamila Winkler, aktorka i reżyser Łukasz Klimczyk.

To ujęcie, o którym Kamila akurat mówi, to był „one take”. Tego ujęcia nie mogliśmy powtarzać, ze względu na kilka czynników. Między innymi na to, że wszystkie ubrania były już pomoczone i średnio możliwe byłoby powtórzyć to ujęcie.