– Nie spodziewam się, żeby w tym roku studenci wrócili w mury uczelni – uważa kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego Katarzyna Łasińska. W Radiu Index zastanawialiśmy się, jak może wyglądać sesja w dobie epidemii koronawirusa.

O egzaminy, obrony prac dyplomowych pytają nas studenci. Katarzyna Łasińska przyznała, że nie ma jeszcze konkretnych wytycznych z resortu nauki.

Tutaj, myślę, że musimy jeszcze chwilę poczekać. Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedziało, że przygotowuje stosowne rozporządzenie w tej sprawie. My szykujemy się do różnego rodzaju elektronicznego przeprowadzenia egzaminów, ale czekamy na oficjalne wytyczne. Myślę, że w przeciągu dwóch tygodniu je poznamy.

Zdaniem kanclerz, studenci nie wrócą już w tym roku do stacjonarnej nauki.

Ten semestr zakończy się niestety w sposób zdalny. Dużym problemem byłoby podjęcie decyzji o wznowieniu działalności dydaktycznej uczelni. Skala studentów w całym kraju to ponad 5 tys. osób. Oni zaczęliby się przemieszczać pomiędzy miastami, co mogłoby doprowadzić do wzrostu zachorowań.