W maju zazwyczaj zaczynał kursować „Tramwaj Zwany Pożądaniem”. Studenci medycyny w różnych miastach objeżdżali ulice, by przekazywać wiedzę na temat AIDS, wirusa HIV i chorób przenoszonych drogą płciową. I podobnie byłoby w tym roku, gdyby nie… epidemia innego wirusa. „Tramwaj…” nie zjedzie jednak do zajezdni.

Zamiast po naszych drogach, będzie kursował światłowodem – żartują studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Przenieśli swoją inicjatywę do internetu.

Co roku akcja wyglądała tak, że kiedy były na przykład juwenalia albo różne imprezy studenckie, to wynajmowaliśmy jakiś pojazd – autobus, tramwaj, łódkę – i przewoziliśmy studentów do klubów na te imprezy. W międzyczasie edukowaliśmy ich na temat HIV, infekcji przenoszonych drogą płciową, bezpiecznego seksu. Podczas tego przejazdu „przemycaliśmy” aktualną wiedzę medyczną, żeby się czegoś dowiedzieli, ponieważ grupa studentów i ogólnie młodych ludzi jest dosyć mocno narażona na takie zakażenia.