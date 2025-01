Dziś w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się 51. edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w elektroenergetyce. Był to etap drugi, okręgowy. Do testu przystąpiło 19 uczniów z naszego regionu.

– Uczestnicy mieli dwie i pół godziny na rozwiązanie zadań – wyjaśnia Mirosław Gruszecki, sekretarz Lubuskiego Okręgowego Komitetu olimpiady.

Do dyspozycji są 3 zadania, z czego obowiązkowo podlegają ocenie 2 zadania. Jest punktacja od 0 do 50 punktów za każde zadanie. Komitet Główny oceni minimalny próg kwalifikacji do zawodów centralnych.

– Każdy rok przynosi nam nowe wyzwania – opowiada prof. Andrzej Pieczyński, przewodniczący Lubuskiego Okręgowego Komitetu olimpiady.

– Specjaliści w tej dziedzinie to kadry uzupełniające dla naszych przedsiębiorstw – dodaje prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ.

Przedsiębiorstwa budują potencjał województwa lubuskiego. To, że my jesteśmy dobrym miejscem do kształcenia kompetentnych zasobów ludzkich, to stanowi o tym, że tutaj będą generowane innowacje, nowości, pomysły. Tu będą otwierały się nowe firmy. Tu będą pracownicy, którzy osiągając tak dobry poziom wykształcenia, znajdą tu pracę. Co spowoduje rozwój województwa.