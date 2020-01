Zobacz info

Blue Monday to teoretycznie najbardziej depresyjny dzień w roku. Teoretycznie, bo my w parku Trampolin Skokoloco w ogóle się z tym nie zgadzamy i blue mondey przepędzamy! W tym dniu dostajecie od nas drugą godzinę skakania gratis na hasło "blue mondey", a żeby tego było mało, to przyznajemy Wam rabat na treningi personalne, który przeciągniemy do końca miesiąca - rabat 15%! Każdy, kto zdecyduje się wykupić taki trening w naszym parku do końca stycznia, otrzyma taki rabat na naukę akrobatyki, pa...