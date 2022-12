Uniwersytet Zielonogórski oraz Biuro Karier w bieżącym roku akademickim powróciły do plebiscytu Absolwent Extra. Kilka dni temu poznaliśmy pierwszych. Listopad należał do Kornelii Kieliszczyk z Wydziału Fizyki i Astronomii, natomiast w grudniu tytuł otrzymali: Magdalena Andrejczuk i Bartłomiej Zadworny, który jako pierwszy z tej trójki odwiedził naszą rozgłośnię.

Bartłomiej Zadworny jest absolwentem Politologii, jak sam mówi wybrał ten kierunek ponieważ łączy jego pasje: wojskowość i szeroko rozumianą politykę skupiającą się na aspektach bezpieczeństwa międzynarodowego. Ukłonem dla Absolwenta Extra były zajęcia w formule 40 plus, dzięki nim pojawiła się możliwość łączenia życia zawodowego z prywatnym. Podczas studiów Bartłomiej Zadworony obronił prace licencjacką na ocenę celującą, a jej tematem był: “Nowy Jedwabny Szlak Na Bliskim Wschodzie”

Od dłuższego czasu interesuje się polityką zagraniczną Chin. Ich koncepcją, dążeniem do zmiany sytuacji globalnej czyli odejście od tego świata jednobiegunowego i próbą wejścia w konfrontacje ze Stanami Zjednoczonymi. Pomysł Nowego Jedwabnego Szlaku, który zrodził się w Chinach był motorem napędowym dla ich gospodarki. Zabezpieczeniem ich strategicznych miejsc w razie konfrontacji z USA, a także próbą zdobycia wpływów na świecie.

Wybór tematu przez naszego absolwenta nie był przypadkowy, a już przed samym przystąpieniem do pisania pracy udało się zebrać bogatą bibliografię. Nasz gość jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz uczestnikiem Olimpiady Geopolitycznej.

Otrzymałem informacje o możliwości udziału w konkursie na esej geopolityczny. Dostaliśmy listę tematów, wybrałem i napisałem pracę. Ta została wyróżniona w tym konkursie, co automatycznie spowodowało przejście do kolejnego etapu. Ten okazał się bardziej skomplikowany trwał około pół roku. Składał się z dziewięciu konkurencji, które były rozciągnięte w czasie. Trzeba wziąć pod uwagę, że konkurs trwał i nie było żadnych przerw weekendowych. Finalnie po sześciu miesiącach otrzymałem informacje o przejściu do rundy finałowej.