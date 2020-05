Już w przyszłym tygodniu ruszy rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na razie kandydaci na studia będą mogli wstępnie zarejestrować się w uczelnianym systemie. Ponieważ matura i otrzymanie świadectw jeszcze przed nimi, uniwersytet wydłużył czas naboru.

Rekrutacja potrwa do końca października.

Terminy tegorocznych matur zostały przesunięte, egzaminy rozpoczynają się dopiero 8 czerwca. Pierwsze wyniki będą znane w połowie sierpnia, później jeszcze odbędą się matury poprawkowe. W związku z tym, żeby wszyscy mieli takie same szanse na to, żeby kontynuować naukę i dostać się na studia, na Uniwersytecie Zielonogórskim przedłużono cały proces rekrutacyjny do 31 października.

To, że nabór potrwa tak długo, nie oznacza jednak, że do tego czasu będzie można złożyć podanie o przyjęcie na uczelnię. Do 31 października zakończą się wszystkie etapy rekrutacji – łącznie z ogłoszeniem list osób przyjętych.

Szczegółowe zasady rekrutacji będą znane w połowie czerwca.

Wszystko, co tylko będzie możliwe, będzie prowadzone online. Przyjdzie natomiast taki moment, że trzeba będzie jednak przekazać dokumenty do uczelni. Wszystkie zasady zostaną podane do publicznej wiadomości w czerwcu.

Termin naboru na Uniwersytet Zielonogórski został wydłużony również z myślą o absolwentach studiów I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę na II stopniu.