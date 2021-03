Trwa Wirtualny Tydzień Otwarty na Uniwersytecie Zielonogórskim. Spotkania online rozpoczęły się w niedzielę. Skierowane są one przede wszystkim do tegorocznych maturzystów. Ale nie tylko. Do wirtualnego uczestnictwa namawiani są także uczniowie klas młodszych. Choć póki co nikogo namawiać nie trzeba – niektóre audycje lub posty mają nawet po kilka tysięcy wyświetleń.

Jednym z założeń Wirtualnego Tygodnia Otwartego jest wyjaśnienie zasad rekrutacji, obowiązujących podczas przyjęcia na studia na zielonogórską uczelnię. Znajdziemy też informacje o aktualnej ofercie edukacyjnej. Żeby było ciekawiej – każdego dnia prezentowane są dwa wydziały. Oprócz rozmów z ich wykładowcami, można też posłuchać historii absolwentów. I to właśnie byłych studentów opowieści cieszą się jedną z większych frekwencji.

Pokazują nam swoją ścieżkę zawodową, swoje osiągnięcia i to jak ta kariera idzie w dobrym kierunku. I jakie już mają osiągnięcia związane z życiem zawodowym. Na koniec zawsze też prezentujemy warsztat lub pokaz danego wydziału i jest on różnorodny, w zależności od tego jaki wydział jest prezentowany.

Ostatnim elementem Wirtualnego Tygodnia Otwartego ma być Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości. Podobnie jak wcześniej, tak i również podczas tego finałowego spotkania, na wszystkich zainteresowanych będzie czekała garść uczelnianych ciekawostek.

Jak studenci mogą sobie w tym centrum działać. Jakie dla nich są zalety z tego, że mogą tam współpracować. Będą na koniec też dwie dziewczyny, które patentują właśnie swój projekt. Warto posłuchać i brać z nich przykład.

Wirtualny Tydzień Otwarty potrwa do soboty. Szczegółowy harmonogram spotkań znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.