Gościem “Kwadransa Akademickiego” była kierownik CSM Agnieszka Żeromska-Michniewicz, która między innymi opowiedziała nam o znaczącej roli Centrum w kształceniu przyszłych lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy. Agnieszka Żeromska-Michniewicz wyjaśniła na czym polega szkolenie na zaawansowanych symulatorach w salach wysokiej wierności.

Zaawansowanych symulatorów będziemy mieli około 20 sztuk. Obecnie pielęgniarki pracują z jednym symulatorem w Monoprofilowym Centrum. To są symulatory różnej produkcji, amerykańskiej czy norweskiej. Posiadają one odwzorowanie w swoich programowaniach i algorytmach całą fizjologię człowieka. Co to oznacza? Na wszystkie zadane procedury: aplikowane leki, czy wykonywanie konkretnych procedur medycznych, ten symulator reaguje w czasie rzeczywistym. To znaczy, że na monitorze pacjenta mamy przedstawiony stan fizjologiczny pacjenta i wszystkie dane po zadanej (wykonanej) procedurze.