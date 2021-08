60 minut biegu w dowolnym miejscu w Polsce. Cel? Przebiec w tym czasie jak najwięcej, w 4-osobywhc sztafetach. 24 września odbędzie się piąty bieg Erasmusa+,

Nie jest jednak tworzony wyłącznie z myślą o uczestnikach studenckiej wymiany. To bieg dla każdego, warunkiem jest start w 4-osobwych zespołach. Każdy z zawodników może pokonać co najmniej 100 metrów. Udział w biegu jest bezpłatny. Zapisy trwają do 23 września.

Link do zapisów znajdziecie TUTAJ.