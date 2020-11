Uczelnia szykuje się do obchodów jubileuszu. W przyszłym roku Uniwersytet Zielonogórski będzie obchodził 20-lecie istnienia.

Powołany został zespół odpowiedzialny za godne uczczenie jubileuszu. Ten oczywiście będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej. I stąd przygotowania do obchodów zarówno w realu, jak i w przestrzeni wirtualnej. O szczegółach mówi Małgorzata Ratajczak-Gulba, kierownik biura promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Na pewno będą to obchody przez cały miesiąc. To nie będzie tylko jedno wydarzenie. Chcemy, żeby miasto wiedziało o tym, że mamy już 20 lat. Mamy dużo ciekawych osiągnięć i rzeczy do pokazania.