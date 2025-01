To już czternasta edycja Nocy Biologów. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Biologia zmian klimatu”. Za dnia będą wykłady online dla szkół i miłośników nauk przyrodniczych, a popołudniu dowiemy się między innymi co chce nam co roku powiedzieć…bocian.

Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się od wykładów on-line. Pierwszy o godz. 10:30, a pozostałe są rozplanowane zgodnie ze szkolnymi planami lekcji, tak aby np. lekcję biologii zamienić w uniwersytecki wykład. – Do wzięcia udziału w wykładzie online wymagana jest wcześniejsza rejestracja – informuje dr Elżbieta Roland.

Noc biologów w tym roku przygotowana jest w dwóch częściach. Pierwsza część odbywa się w godzinach przedpołudniowych i przeznaczona jest dla uczniów szkół i innych uczestników, którzy chcieliby brać udział w wykładach. I wykłady te są online. Można się rejestrować na to wydarzenie korzystając z informacji na stronie internetowej Instytutu Nauk Biologicznych, Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych i online uczestniczyć w tych wykładach

Druga część w godzinach popołudniowo-wieczornych podczas, której będzie działo się najwięcej stacjonarnie w budynku A-8 przy ul. Prof. Szafrana zainauguruje wykład o tym jakie informacje przekazuje nam bocian i dlaczego jest ważnym informatorem w kontekście zmian klimatu.

Motywem przewodnim 14. edycji Nocy Biologów są zmiany klimatyczne i nazwa tego eventu, tego wydarzenia brzmi “Biologia Zmian Klimatu”. Jest to ważny problem, który dotyka nas wszystkich, jak zmienia się bioróżnorodność, jak spotykają nas dotkliwe ulewy i różnego rodzaju kataklizmy, których nie spodziewaliśmy się do tej pory. Być może jest to właśnie efektem tych zmian klimatycznych

Wszystkie wydarzenia XIV Nocy Biologów zostały przygotowane przez pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Oferta została przygotowana przez pracowników Instytutu Nauk Biologicznych wraz ze studentami Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, którzy studiują na kierunkach Biologia i Biotechnologia. Bardzo czynny udział w przygotowaniach tego zdarzenia wzięli udział członkowie Kół Naukowych Biotechnologów i Akademickie Koło Ligi Ochrony Przyrody

