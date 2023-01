W ramach projektu „Wsparcie obywateli Ukrainy w procesie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej na terenie województwa lubuskiego” na zielonogórskiej uczelni odbędzie się minimum osiem 60-godzinnych kursów języka polskiego dla Ukraińców.

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Z oferty mogą skorzystać wszyscy obywatele Ukrainy, a w szczególności te osoby, które szukają pracy. Więcej o kursach językowych mówi Katarzyna Doszczak z Biura Prasowego UZ.

Chodzi o to, aby te osoby, które przyjechały z Ukrainy i na ten moment nie znają języka polskiego lub znają go w bardzo ograniczonej formie, żeby z tym językiem zapoznały się, żeby potrafiły się w nim swobodnie komunikować, przez co będą miały łatwiejszy start tutaj na miejscu – czy w znalezieniu pracy, czy w porozumiewaniu się z rówieśnikami, z otoczeniem. Kursy języka polskiego będą przeprowadzane na poziomie A1, A2, B1, B2 i C1.