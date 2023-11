Nieznajomość prawa szkodzi, to wiadomo od wieków, a jakie prawa i obowiązki ma student? Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w czwartek, 9 listopada.

Szkolenie odbędzie się na dwóch kampusach: na Kampusie B, w budynku A-16, w auli C o 10:00 i o 13:00 na Kampusie A, w budynku A-10 w sali HO44.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, które potrwają do środy, 8 listopada, do północy. Link do zapisów znajdziecie TUTAJ.