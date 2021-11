Ruszył plebiscyt na sportowca 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. A skoro dwudziestolecie, to i 20 kandydatów walczących o miano tego najlepszego. Co ich łączy oprócz miłości do sportu? Przede wszystkim fakt, że wszyscy są absolwentami naszej uczelni.

O tytuł sportowca 20 – lecia UZ powalczą przedstawiciele między innymi takich dyscyplin jak sporty walki, podnoszenie ciężarów, jeździectwo oraz kolarstwo. Mówi Marek Lemański, dyrektor biura klubu AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tak jak powiedział kiedyś pan rektor, profesor Strzyżewski, nie ma uniwersytetu bez sportu. A nasza uczelnia jest bardzo przyjazna sportowcom. Dlatego mamy aż tylu sportowców i z tak różnych dyscyplin. 20 lat sprawiło, że mieliśmy trudny orzech do zgryzienia kogo do tej dwudziestki wziąć.

Kto wygra – dowiemy się 8 grudnia. Bo to wtedy zaplanowano uroczystą galę. Odbędzie się ona w rektoracie. Samo głosowanie przeprowadzone zostanie natomiast na dwóch płaszczyznach.

Z jednej strony będą głosowali członkowie kapituły. Jest to siedem osób. Ale do głosowania zapraszamy także wszystkich zielonogórzan, lubuszan, absolwentów, studentów oraz pracowników UZ. Głosować będzie można za pośrednictwem mediów społecznościowych AZS UZ.

Głosować można już od dzisiaj. Dodajmy, że o plebiscycie rozmawiamy także na naszej antenie. Aż do 6 grudnia do studia Radia Index zapraszamy wszystkich nominowanych sportowców. Audycja od poniedziałku do piątku, zawsze o 8.15.