We wtorek rusza pierwszy Lubuski Festiwal Innowacji. Dwudniowe wydarzenie skierowane jest głównie do przedsiębiorców, naukowców, studentów oraz samorządowców. W praktyce jednak udział w festiwalu może wziąć każda osoba, zainteresowana tematyką rozwoju innowacji w naszym regionie.

Festiwal odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego. Mówi Ewa Sapeńko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Będzie to okazja do zapoznania się z projektami realizowanymi przez nasze, studenckie koła naukowe.

Będzie to również okazja do dyskusji na temat zarządzania i finansowania innowacji oraz o potrzebnych do tego funduszach. W planach jest też prezentacja elektrycznego trójkołowego roweru dla osób niepełnosprawnych.

Zaczątek tego projektu był prezentowany jesienią ubiegłego roku. Pan Zdzisław Wałęga pracował nad tym przez ostatnie miesiące, nasz wykładowca uzyskał przy tym projekcie trzy patenty.

Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Zielonogórski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Festiwal potrwa do środy 25 maja.