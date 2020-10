Zobacz info

2 października /piątek/ Filharmonia Zielonogórska godz. 19.00 JAZZ I SYMFONIKA ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ JACEK ROGALA – DYRYGENT ARTUR JAROŃ – FORTEPIAN JACQUES KUBA SEGUIN TRIO bilety: 50/45 zł Piekarnia Cichej Kobiety godz.20.30 THE NEW CONRAD MILLER TRIO WOJTEK JUSTYNA TREEOH! JAM SESSION bilety: 30 zł 3 października /sobota/ Sadzenie Jazz Lasu godz. 13.00 MUZYCY, ORGANIZATORZY I FANI JCF Sulechowski Dom Kultury godz. 18.00 THE NEW CONRAD MILLER TRIO WOJTEK JUSTYNA TR...