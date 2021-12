Która zielonogórska instytucja jest najbardziej przyjazną miastu i przyczynia się do jego rozwoju? Według Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry – Winnica wybór mógł być tylko jeden – to Uniwersytet Zielonogórski. Nasza uczelnia stała się tym samym pierwszym laureatem inauguracyjnej edycji konkursu Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry.

Statuetkę, podczas uroczystego posiedzenia Kolegium Rektorów UZ, odebrał prof. Wojciech Strzyżewski.

Taka nagroda to jest uznanie dotychczasowych naszych działań. I potwierdza ona nasz kierunek działań. Myślę, że będziemy starali się jeszcze bardziej wpływać na mieszkańców. Naukowo lub kulturalnie.

A co za tym idzie – w miarę możliwości włączać mieszkańców także do działalności akademickiej. Tym bardziej, że wielu zielonogórzan to absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mówi Ryszard Błażyński, prezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry – Winnica.

W zasadzie to już ponad pół wieku działalności akademickiej. I dała nam ona ogromny impuls w rozwoju miasta. Bo gdyby nie uczelnia, to bylibyśmy zwykłym miastem powiatowym pewnie, nie obrażając nikogo.

Jak zapowiadają organizatorzy – nagroda przyznawana będzie co roku.